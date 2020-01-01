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У замглавы Черниговской ОГА подтвердился COVID-19

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Чиновник на данный момент лечится дома.
Александр Савченко
Александр Савченко
cheline.com.ua

У заместителя главы Черниговской областной государственной администрации Александра Савченко подтвердили заражение китайским коронавирусом.

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Об этом сообщает Суспильне.

Отмечается, что на данный момент чиновник лечится дома. Заболевание проходит бессимптомно, но за Савченко регулярно наблюдают врачи.

Напомним, тучные люди в три раза чаще умирают от Covid-19. Избыточный вес отрицательным образом влияет на дыхательную и иммунную системы человека, увеличивая риск смерти.

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Теги: Савченко, коронавирус, вирус
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