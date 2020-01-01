В Кропивницком нетрезвый полицейский наехал на пешехода

Сотрудник полиции скрылся с места ДТП. Помощь потерпевшему он не оказал.

В Кировоградской области прокуратура сообщила о подозрении инспектору патрульной полиции в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 с. 135 УК Украины – оставление в опасности. Об этом информирует прокуратура Кировоградской области.

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По версии следствия, зимой 2020 года в Кропивницком нетрезвый полицейский в нерабочее время нарушил ПДД и совершил наезд на пешехода. Он не остановился, а скрылся с места преступления. Помощь потерпевшему он не оказал.

Пешеход в результате ДТП получил травмы, которые относят к категории тяжелых.

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В ближайшее время суд изберет меру пресечения подозреваемому по этому уголовному делу. Максимальное наказание по части 1 статьи 135 УК Украины – два года лишения свободы.

Напомним, в начале июля в Луцке в ДТП попал автомобиль полиции. Он врезался в электроопору. В результате погиб 25-летний лейтенант.