В Харькове погибли четверо коммунальщиков, включая одну женщину

Они занимались ремонтными работами в водопроводном колодце.

Полиция устанавливает обстоятельства гибели четырех работников коммунального предприятия в Харькове. Об этом сообщает Департамент коммуникации Национальной полиции Харьковской области.

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Предварительно установлено, что трое мужчин и одна женщина задохнулись газами во время проведения ремонтных работ в колодце.

Сообщение о происшествии поступило в полицию 27 июля около 14:15 от работника коммунального предприятия. Он сообщил, что в ходе проведения ремонтных работ на проспекте Гагарина погибли четверо работников.

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Информация внесена в Единый реестр учета. В настоящее время по адресу работает следственно-оперативная группа. Все обстоятельства происшествия устанавливаются.

В харьковской мэрии и в “Харьковводоканале“ трагедию пока не комментируют.

Напомним, ранее сообщалось, что в Харькове возле автомойки произошел взрыв. Взорвалась боевая граната.