На Сумщине во время взрыва газа в доме пострадал мужчина

После взрыва произошел пожар.

Инцидент произошел на ул. Ушакова, 63 в Шостке. Там прогремел взрыв в жилом деревянном доме, после чего здание загорелось.

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Об этом сообщает ГСЧС.

Огонь тушило 9 человек, использовав 30 тонн воды. На место также выехали специалисты АО “Сумыгаз”. Предварительно они установили, что в доме проводили самовольную замену газовых приборов.

В ведомстве говорят о несанкционированном вмешательстве в систему газоснабжения. Предположительно, нарушение правил безопасности привело к взрыву с пожаром.

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Огонь полностью уничтожил дом, обгорели хозпостройки. Мужчина 1992 г.р. обжог кожу головы, туловище, руки и ноги. С ожогами около 60% поверхности тела его госпитализировали в хирургию районной больницы.

В соседних домах газораспределительная сеть осталась невредимой. Сотрудники газовой службы призвали не затевать самостоятельно ремонт и замену газовых приборов.

Напомним, ранее мы сообщали, что на Прикарпатье мужчина попал в больницу из-за гранаты товарища.

