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В Крыму тысячи людей пришли на похороны трехлетнего Мусы

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Следов насильственной смерти не обнаружили.
Похороны трехлетнего Мусы
Похороны трехлетнего Мусы
facebook.com/crimeansolidarity/

27 июля в Крыму тысячи людей пришли на похороны трехлетнего Мусы Сулейманова, который погиб недалеко от своего дома. Об этом информирует “Крымская солидарность“.

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По решению семьи Мусу похоронят на кладбище в поселке Строгановка, там, где живут Сулеймановы.

На похоронах ребенка нет его отца журналиста Руслана Сулейманова, который сейчас находится в СИЗО. Его обвиняют в причастности к одной из запрещенных в России организаций.

Муса пропал 24 июля. Он играл возле дома в песочнице. Мать на 10 минут отлучилась в дом, чтобы присмотреть за больной свекровью. 

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Вначале близкие сами искали мальчика. Позже к поискам подключилось несколько тысяч человек. Сформировали небольшие мобильные группы. Они обследовали большую территорию. На странице “Крымская солидарность“ в Фейсбук велась прямая трансляция поисков. 

В конечном итоге ребенка нашли мертвым недалеко от его дома в выгребной яме. Следов насильственной смерти не обнаружили.

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