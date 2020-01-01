Министр Степанов ездил на вызовы с бригадой "скорой" в Броварах
Министр здравоохранения Максим Степанов в пятницу, 24 июля, совершил медицинский рейд, во время которого выезжал на вызовы вместе с бригадой скорой помощи Киевской области. Об этом на странице в сети Facebook сообщает пресс-служба Минздрава.
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"Люди, работающие здесь, имеют призвание. И то, что они вкладывают в свою работу - спасает жизнь", - подчеркнул министр здравоохранения Максим Степанов, комментируя рейд.
В Минздраве отмечают, что сейчас главной целью является ликвидация обнаруженных недостатков. А реформирование экстренной медицинской помощи возможно при условии понимания актуальных проблем.
Напомним, ранее Степанов заявил, что лишь 18% "скорых" приезжают на вызов вовремя. Министр нашел виновных в том, что "скорые" постоянно опаздывают на вызовы.