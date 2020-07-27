В штабе ООС рассказали об обстановке на фронте в первый день перемирия

Появилась оперативная информация из места событий.

В первый день прекращения огня на Донбассе зафиксирован один обстрел со стороны сепаратистов и один факт минирования территорий.

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Об этом рассказал офицер пресс-службы ООС Василий Лаба в комментарии изданию РБК-Украина.

По словам Лабы, ситуация на фронте остается такой же, как и в первой половине дня.

С начала суток зафиксирован один обстрел со стороны вооруженных формирований Российской Федерации - это около Водяного ночью. Украинские защитники огонь не открывали, потерь нет. И еще один факт был зарегистрирован неподалеку Михайловки. С помощью противотанковых минометов противник совершил минирование украинских позиций противопехотными минами, - сказал Лаба.

Кроме того, офицер заявил, что информация о посторном обстреле боевиками позиций ООС пока не подтверждается.

По состоянию на 15:30 остается то же самое. Я не подтверждаю информацию коллег из других средств массовой информации (о третьем обстреле украинских позиций, - ред.), - сказал Лаба.

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Напомним, Министерство обороны Украины опубликовало перечень действий, запрещенных в рамках приказа о прекращении огня на Донбассе.