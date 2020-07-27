Взорвался бензобак: Под Николаевом двое рабочих погибли на СТО

Полицейские выясняют, почему рабочие не слили топливо, перед тем как заняться сваркой.

Сотрудники Национальной полиции проводят расследование обстоятельств гибели двух рабочих предприятия в городе Баштанка. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области.

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“Днем 24 июля из медицинского учреждения в Баштанский отдел полиции поступило сообщение о том, что с территории предприятия с ожогами тела были госпитализированы двое работников 52-х и 53-х лет“, - говорится в сообщении полиции.

Так, установлено, что мужчины проводили сварочные ремонтные работы топливного бака автомобиля DAF, но из-за несоблюдения правил безопасности допустили детонацию дизтоплива, которым был заполнен бак.

В результате взрыва оба мужчины получили ожоги и были госпитализированы в реанимационное отделение медицинского учреждения, где в течение суток умерли, - добавили правоохранители.

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Сейчас следователи проводят расследование обстоятельств происшествия. По данному факту начато уголовное производство по ч.2 ст.272 (нарушение правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью) УК Украины.

Напомним, в Харькове погибли четверо коммунальщиков, включая одну женщину. Они занимались ремонтными работами в водопроводном колодце.