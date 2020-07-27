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Взорвался бензобак: Под Николаевом двое рабочих погибли на СТО

Комментариев: 2
Полицейские выясняют, почему рабочие не слили топливо, перед тем как заняться сваркой.
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
Черновицкая ОГА/Фейсбук

Сотрудники Национальной полиции проводят расследование обстоятельств гибели двух рабочих предприятия в городе Баштанка. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области.

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“Днем 24 июля из медицинского учреждения в Баштанский отдел полиции поступило сообщение о том, что с территории предприятия с ожогами тела были госпитализированы двое работников 52-х и 53-х лет“, - говорится в сообщении полиции.

Так, установлено, что мужчины проводили сварочные ремонтные работы топливного бака автомобиля DAF, но из-за несоблюдения правил безопасности допустили детонацию дизтоплива, которым был заполнен бак.

В результате взрыва оба мужчины получили ожоги и были госпитализированы в реанимационное отделение медицинского учреждения, где в течение суток умерли, - добавили правоохранители.

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Сейчас следователи проводят расследование обстоятельств происшествия. По данному факту начато уголовное производство по ч.2 ст.272 (нарушение правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью) УК Украины.

Напомним, в Харькове погибли четверо коммунальщиков, включая одну женщину. Они занимались ремонтными работами в водопроводном колодце.

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Теги: взрыв, смерть, ожоги, Николаевская область
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Комментариев (2)
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ВасяизИваново    27.07.2020, 18:27
Оценка:  -20
ВасяизИваново
Почему не слили? - Да потому, что редкостные до......бы! И, кстати, тут без всякой политики, в России таких, предполагаю, примерно такое же количество на душу населения.
Muzobozz    27.07.2020, 18:26
Оценка:  -20
Muzobozz
Песдец!Если это действительно правда как пишут,то чем они думали?У тягача ёмкость бензобака минимум 300 литров и когда взрывается даже неполный такой бензобак это практически равнозначно взрыву заряда"шмеля"...
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