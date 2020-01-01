В Харькове в ДТП пострадал 9-летний мальчик

Мальчик переходил дорогу по пешеходному переходу.

В Харькове автомобиль совершил наезд на 9-летнего мальчика, когда он переходил пешеходный переход, информирует полиция. Ребенок в больнице.

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По предварительной информации, это ДТП произошло на пересечении улицы Гвардейцев-Широнинцев и проспекта Юбилейный в Московском районе Харькова.

9-летний мальчик переходил дорогу по пешеходному переходу. Водитель автомобиля ВАЗ совершил на него наезд. Прохожие вызвали скорую помощь и полицию. Мальчик, получивший травмы, доставлен в больницу. О его состоянии ничего не сообщается.

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По данному факту открыто уголовное производство. На месте ДТП работала следственно-оперативная группа и эксперты. Правоохранители выясняют все обстоятельства происшествия.

Напомним, что 20 июля под Полтавой на трассе Харьков-Симферополь армейский КРАЗ наехал на Lanos. Водитель легковушки и девочка 12-ти лет погибли.