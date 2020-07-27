На Одесчине 19-летний парень изнасиловал пенсионерку

Свой поступок юноша объяснил тем, что был пьян.

В Одесской области полицейские задержали 19-летнего жителя Раздельнянского района по подозрению в изнасиловании односельчанки. Об этом сообщает пресс-служба областного управления полиции.

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Отмечается, что правонарушитель ночью выломал входную дверь в дом одинокой 62-летней женщины, ударил ее по голове и совершил над ней насилие.

Работники территориального отдела полиции разыскали злоумышленника через несколько часов в лесополосе, где он скрылся. Парень признался в содеянном и пояснил, что находился в состоянии алкогольного опьянения.

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Сейчас с подозреваемым проводятся неотложные следственные действия. Ему уже сообщили о подозрении в изнасиловании по ч. 1 ст. 152 Уголовного кодекса Украины. До избрания меры пресечения фигурант задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. За такое преступление законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от трех до пяти лет.

Напомним, ранее сообщалось, что в Одессе инспектор ювенальной полиции изнасиловал школьницу. Полицейский надругался над девочкой, которую по долгу службы должен был защищать.