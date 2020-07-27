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На Одесчине 19-летний парень изнасиловал пенсионерку

Комментариев: 2
Свой поступок юноша объяснил тем, что был пьян.
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
dbr.gov.ua

В Одесской области полицейские задержали 19-летнего жителя Раздельнянского района по подозрению в изнасиловании односельчанки. Об этом сообщает пресс-служба областного управления полиции.

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Отмечается, что правонарушитель ночью выломал входную дверь в дом одинокой 62-летней женщины, ударил ее по голове и совершил над ней насилие.

Работники территориального отдела полиции разыскали злоумышленника через несколько часов в лесополосе, где он скрылся. Парень признался в содеянном и пояснил, что находился в состоянии алкогольного опьянения.

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Сейчас с подозреваемым проводятся неотложные следственные действия. Ему уже сообщили о подозрении в изнасиловании по ч. 1 ст. 152 Уголовного кодекса Украины. До избрания меры пресечения фигурант задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. За такое преступление законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от трех до пяти лет.

Напомним, ранее сообщалось, что в Одессе инспектор ювенальной полиции изнасиловал школьницу. Полицейский надругался над девочкой, которую по долгу службы должен был защищать.

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Теги: изнасилование, Одесская область, пенсионеры
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Комментариев (2)
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haarp    27.07.2020, 19:04
Оценка:  -20
haarp
цеэуропа , опа ,опа
Maezztro    27.07.2020, 18:47
Оценка:  -21
Maezztro
Если вдруг выяснится что этот гнилой чел является"героем"ОтсОС,н аходящимся в отпуске,то следствие 100%"установит"что эта пенсионерка является хронической сепаратисткой и давней поклонницей Путина"русского мира".А значит этот"герой"неподсуден однозначно.
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