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Гибель 4-х коммунальщиков в Харькове: Полиция назвала причину

Комментариев: 10
Все четверо были заняты ремонтом в водопроводном колодце, где и погибли.
Гибель 4-х коммунальщиков в Харькове: Полиция назвала причину
© hk.npu.gov.ua
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Гибель 4-х коммунальщиков в Харькове: Полиция назвала причину
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Полиция назвала предварительную причину гибели четырех работников водоканала в Харькове. Как сообщает пресс-служба полиции, трое мужчин и одна женщина во время проведения ремонтных работ в колодце отравились аммиаком.

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“Сообщение о происшествии поступило в Основянский отдел полиции 27 июля около 14:15 от работника коммунального предприятия. Он сообщил, что в ходе проведения ремонтных работ на проспекте Гагарина погибли четверо работников“, - рассказали в полиции.

Как выяснили полицейские, на территории иловых полей городских очистных сооружений один из сотрудников потерял сознание и упал в колодец. Ему пыталась помочь трое других сотрудников коммунального предприятия – двое мужчин и женщина.

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В результате происшествия четыре человека погибли на месте происшествия от отравления аммиаком. Предварительно, работники были без средств индивидуальной защиты.

Информация внесена в Единый реестр. В настоящее время по адресу работает следственно-оперативная группа. Все обстоятельства происшествия устанавливаются.

Напомним, ранее сообщалось, что в Харькове четверо коммунальщиков, включая одну женщину, погибли в водопроводном колодце.

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Теги: смерть, Харьков, коммунальщики
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Комментариев (10)
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Павел    28.07.2020, 11:13
Оценка:  0
Павел
Аммиак легче воздуха. Как он мог скапливаться в колодце?
Noblesse_obliger    28.07.2020, 09:25
Оценка:  +13
Noblesse_obliger
Про аммиак бред полнейший!!!
ВосставшийИзБана    27.07.2020, 20:09
Оценка:  +9
ВосставшийИзБана
Меня терзают смутные сомнения. У аммиака очень резкий запах. Чтобы им отравиться нужно не иметь вообще никакой чувствительности к запахам. Нужно вообще ничего не чувствовать. Потому что аммиак жжет слизистую дыхательных путей. Кто сомневается - купите в аптеке нашатырь и понюхайте.
ВосставшийИзБана    27.07.2020, 20:10
Оценка:  +11
ВосставшийИзБана
Если бы написали про углекислый газ - я бы поверил. А те, кто пишет про воровство - напишите лучше что у людей мозги украли. Есть техника безопасности. Ее нужно соблюдать.
Хюндай    28.07.2020, 05:23
Оценка:  +1
Хюндай
Это уже не единичный случай из истории все кто идут на помощью там и остаются.
Aetoya12    28.07.2020, 09:31
Оценка:  +1
Aetoya12
абсолютно согласен, лучше бы сказали погибли от короновируса, тогда бы все поверили)
wert-71    27.07.2020, 20:04
Оценка:  +20
wert-71
а у кого вони є, ті засоби, якщо Верховна Рада не ефективна?
простіше кажучи - крадуть
Maezztro    27.07.2020, 19:15
Оценка:  -22
Maezztro
Очень печально что при космических тарифах на услуги ЖКХ у этих ненасытных барыг-монополистов не нашлось средств чтобы обеспечить своих работников элементарными исправными противогазами..Но такая уж у нас страна...(((((((((((((
wert-71    27.07.2020, 20:05
Оценка:  +13
wert-71
ти чого свою РФ сюди сунеш?
йди до своїх
navigator2    28.07.2020, 10:42
Оценка:  +8
navigator2
у вас на ка-цапіі повязки з гафном ще роблять?
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