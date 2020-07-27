Гибель 4-х коммунальщиков в Харькове: Полиция назвала причину

Все четверо были заняты ремонтом в водопроводном колодце, где и погибли.

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Полиция назвала предварительную причину гибели четырех работников водоканала в Харькове. Как сообщает пресс-служба полиции, трое мужчин и одна женщина во время проведения ремонтных работ в колодце отравились аммиаком.

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“Сообщение о происшествии поступило в Основянский отдел полиции 27 июля около 14:15 от работника коммунального предприятия. Он сообщил, что в ходе проведения ремонтных работ на проспекте Гагарина погибли четверо работников“, - рассказали в полиции.

Как выяснили полицейские, на территории иловых полей городских очистных сооружений один из сотрудников потерял сознание и упал в колодец. Ему пыталась помочь трое других сотрудников коммунального предприятия – двое мужчин и женщина.

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В результате происшествия четыре человека погибли на месте происшествия от отравления аммиаком. Предварительно, работники были без средств индивидуальной защиты.

Информация внесена в Единый реестр. В настоящее время по адресу работает следственно-оперативная группа. Все обстоятельства происшествия устанавливаются.

Напомним, ранее сообщалось, что в Харькове четверо коммунальщиков, включая одну женщину, погибли в водопроводном колодце.