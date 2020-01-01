В Днепре в "маршрутке" взорвался бак с тосолом: пассажирке обожгло руку

Автобусы "Эталон" старые, но их до сих пор эксплуатируют в Днепре.

"Маршрутка", в которой взорвался бак с тосолом Фейсбук Михаила Тонконогого

В Днепре в “маршрутке“ во время движения взорвался бак с тосолом, информирует Михаил Тонконогий в Фейсбук. Пассажирке сильно обожгло руку.

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Это происшествие произошло в маршрутном автобусе №107, когда он двигался по улице Космической перед поворотом на Запорожское шоссе. По предварительной информации, бак с тосолом был неисправен.

Одна из пассажирок получила сильный ожог руки. Фотографии, опубликованные в Сети, это подтверждают.

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Жители Днепра в социальных сетях сообщают, что это уже не первый такой случай в маршрутных автобусах “Эталон“. Оказывается, они очень старые, но их все равно зачем-то выпустили на маршрут №107. Таким автобусам трудно ехать вверх по улице Космическая.

Напомним, что на прошлой неделе в Черкасской области во время движения загорелся рейсовый автобус, следовавший по маршруту Черкассы-Киев. В момент возгорания в нем находилось 9 человек. К счастью, никто из них не пострадал.