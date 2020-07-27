На Банковой протестуют против капитуляции

Акция организована Европейской солидарностью. Под зданием офиса президента стоят люди с плакатами "Вон Зека/лю" и "Они с Россией, а не с патриотами".

Под ОПУ - протесты против капитуляции twitter.com/elgephest

В Киеве под зданием офиса президента началась акция протеста против капитуляции. Об этом сообщает PavlovskyNews в понедельник, 27 июля.

Как пишет Telegram-канал, акция организована партией Европейская солидарность.

"Протестующие с плакатами Зека/лю геть сравнивают политику Владимира Зеленского с политикой беглого президента Виктора Януковича", - сказано в публикации.

Также протестующие призвали всех украинцев выходить на протест в рамках Всеукраинской акции Защитим Армию из-за режима прекращения огня на Донбассе.

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Напомним, что ранее в Минобороны пояснили запреты нового перемирия. Украинским военным запретили открывать огонь, использовать летательные аппараты и проводить любые разведывательные действия. А за нарушения установлены "дисциплинарные меры".

Также в штабе ООС раскрыли детали нарушения перемирия сепаратистами. Противник обстрелял украинские позиции в районе Водяного Донецкой области, а под Новомихайловкой с помощью противотанковых гранатометов минировал украинские позиции.

Новые правила и миротворцы. Перемирие на Донбассе

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