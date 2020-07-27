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На Банковой протестуют против капитуляции

Комментариев: 2
Акция организована Европейской солидарностью. Под зданием офиса президента стоят люди с плакатами "Вон Зека/лю" и "Они с Россией, а не с патриотами".
Под ОПУ - протесты против капитуляции
Под ОПУ - протесты против капитуляции
twitter.com/elgephest

В Киеве под зданием офиса президента началась акция протеста против капитуляции. Об этом сообщает PavlovskyNews в понедельник, 27 июля.

Как пишет Telegram-канал, акция организована партией Европейская солидарность.
"Протестующие с плакатами Зека/лю геть сравнивают политику Владимира Зеленского с политикой беглого президента Виктора Януковича", - сказано в публикации.

Также протестующие призвали всех украинцев выходить на протест в рамках Всеукраинской акции Защитим Армию из-за режима прекращения огня на Донбассе.

 

 

Напомним, что ранее в Минобороны пояснили запреты нового перемирия. Украинским военным запретили открывать огонь, использовать летательные аппараты и проводить любые разведывательные действия. А за нарушения установлены "дисциплинарные меры".

Также в штабе ООС раскрыли детали нарушения перемирия сепаратистами. Противник обстрелял украинские позиции в районе Водяного Донецкой области, а под Новомихайловкой с помощью противотанковых гранатометов минировал украинские позиции.

Новые правила и миротворцы. Перемирие на Донбассе

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Теги: Киев, протесты, протест, Банковая, донбасс, акции протеста, Акция протеста, Офис президента
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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Maezztro    27.07.2020, 19:55
Оценка:  -22
Maezztro
Вот что интересно.Когда при власти находился Потрошитель с бандой,они ежедневно кукарекали что все,кто расшатывает ситуацию в стране,являются агентами Путина.При этом Потрошитель до 2017 года пополнял бюджет России огромными суммами в виде налогов и сборов со своей фабрики в Липецке и подписал Минск
Maezztro    27.07.2020, 19:59
Оценка:  -23
Maezztro
ие соглашения,поздравлял Путина по телефону с днём России и т.п.Теперь же он и его банда расшатывают ситуацию в стране,несмотря на то что Зе де-факто мало чем отличается в плане политики от Потрошителя...
Вывод:Потрошител ь работает на Кремль и всё что он делает выгодно Путину.
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