В Кременчуге копы жестко задержали девушку: Теперь их проверяет ГБР

После появления в соцсетях шокирующего видео делом заинтересовались в ГБР.

Следователи Государственного бюро расследований проверяют возможную причастность сотрудников патрульной полиции города Кременчуг к применению неправомерной физической силы при задержании молодой женщины. Об этом информирует пресс-служба ГБР.

Читай также: В Николаеве будут судить патрульного за зверское избиение задержанного

По предварительной информации, патрульные применили силу в отношении местной жительницы. Во время задержания женщина громко кричала о болевых ощущениях, а также отмечала, что дома у нее остался малолетний ребенок. Все это зафиксировано на видео, которое опубликовано в социальных сетях. Кроме того, полицейские применили спецсредство - слезоточивый газ и к соседке задержанной, которая просила отпустить задержанную.

Сейчас организована передача материалов производства по подследственности в территориальное управление Государственного бюро расследований, расположенного в городе Полтаве.

Читай также: В Кропивницком нетрезвый полицейский наехал на пешехода

Сведения в Единый реестр досудебных расследований внесла Кременчугская местная прокуратура. Досудебное расследование начато по ч. 2 ст. 365 (превышение полномочий работника полиции, сопряженное с применением силы) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

Напомним, на Херсонщине полицейский утонул, спасая подростков. Находившийся на отдыхе коп увидел, как детей уносит в море, и бросился их спасать.