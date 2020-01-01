Зеленский создал в Лисичанске военно-гражданскую администрацию

Командующему ООС и главе Луганской ОГА поручено осуществить все меры, связанные с образованием военно-гражданской администрации.

Президент Владимир Зеленский в понедельник, 27 июля, распорядился создать военно-гражданскую администрацию (ВГА) города Лисичанск Луганской области. Соответствующий указ опубликован на официальном сайте главы государства.

В документе говорится, что ВГА в Лисичанске создана во исполнение закона О военно-гражданских администрациях, согласно которому полномочия военно-гражданских администраций районов и областей начинаются в день вступления в силу президентских актов об их образовании и прекращаются в день открытия первой сессии новоизбранного соответствующего совета.

Указом также поручено командующему Объединенных сил и главе Луганской областной государственной администрации осуществить все предусмотренные этим законом меры, связанные с образованием военно-гражданской администрации.

Закон О военно-гражданских администрациях вступил в силу в конце февраля 2015 года.

Ранее сообщалось, что в Лисичанске нашли брошенную сепаратистами бронемашину. После освобождения города от сепаратистов владелец техники убежал на временно оккупированную территорию.

Перед этим сообщалосб, что в доме сепаратиста в Лисичанске нашли более 200 кило взрывчатки.

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