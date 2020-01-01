За пять тысяч долларов чиновник обещал не создавать препятствий при ликвидации предприятия и не налагать штрафов.

В Хмельницкой области начальник одного из отделов Фискальной службы вместе с бывшим сотрудником налоговой милиции требовал и получил взятку от местного предпринимателя. Злоумышленникв задержали на горячем, сообщает в понедельник, 27 июля, пресс-служба Офиса генпрокурора.

"По данным следствия, чиновник ГФС, используя свое служебное положение, по предварительному сговору со своим знакомым - бывшим работником налоговой милиции, требовали у представителя частного предприятия 5 тысяч долларов США неправомерной выгоды. За такую сумму они обещали содействие и устранении препятствий в ликвидации предприятия, а также обеспечение недопущения штрафов", - говорится в сообщении.

Сейчас продолжаются первоочередные следственные действия, решается вопрос о сообщение задержанным о подозрении.

Cмотрите фотогалерею: В Хмельницкой области начальника Фискальной службы задержали на взятке

Ранее сообщалось, что на Киевщине адвокат и следователь получили срок за крупную взятку. Сговорившись, они получили взятку за влияние на принятие решения прокурором в уголовном производстве по изменению обвинения на менее строгое.

А на Харьковщине чиновник погорел на взятке за оформление земучастков. Он требовал взятки за оформление разрешительных документов по передаче в собственность земельных участков.

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