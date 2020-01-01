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Полиция открыла дело из-за гибели коммунальщиков в Харькове

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Следователи квалифицировали инцидент как нарушение правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью.
Погибшие спустились в колодец без распираторов
Погибшие спустились в колодец без распираторов
hk.npu.gov.ua
 
Главное управление Национальной полиции в Харьковской области открыло уголовное производство по факту гибели четырех работников коммунального предприятия в Харькове. Об этом в понедельник, 27 июля, сообщила пресс-служба харьковского областного ГУ НПУ.
 
 
Следователи квалифицировали инцидент как нарушение правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью  (ч. 2 ст.272 УК).
 
Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на срок до восьми лет с лишением права занимать определенные должности на срок до трех лет.
 
Напомним, в Харькове погибли четверо коммунальщиков, проводивших ремонтные работы в кканализационном коллекторе. По предварительным данным, они были без средств защиты и отравились ядовитыми газами.

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Теги: Харьков, уголовное дело, полиция, инцидент, Национальная полиция
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Источник: korrespondent.net

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