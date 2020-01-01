Полиция открыла дело из-за гибели коммунальщиков в Харькове

Следователи квалифицировали инцидент как нарушение правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью.

Погибшие спустились в колодец без распираторов hk.npu.gov.ua

Главное управление Национальной полиции в Харьковской области открыло уголовное производство по факту гибели четырех работников коммунального предприятия в Харькове. Об этом в понедельник, 27 июля, сообщила пресс-служба харьковского областного ГУ НПУ.

Следователи квалифицировали инцидент как нарушение правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью (ч. 2 ст.272 УК).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на срок до восьми лет с лишением права занимать определенные должности на срок до трех лет.

Напомним, в Харькове погибли четверо коммунальщиков , проводивших ремонтные работы в кканализационном коллекторе. По предварительным данным, они были без средств защиты и отравились ядовитыми газами.

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