Киев осудил "парад" РФ в Севастополе

Украинское внешнеполитическое ведомство направило в Россию ноту протеста из-за проведения военного парада в аннексированном Крыму.

МИД Украины расценил как очередное нарушение РФ норм международного права проведение 26 июля военного парада в Севастополе и направил соответствующую ноту протеста. Об этом говорится в комментарии ведомства, опубликованном в понедельник, 27 июля.

"Украина осуждает противоправную демонстрацию Российской Федерацией своей "военной мощи", а также действия по дальнейшей милитаризации временно оккупированных Российской Федерацией территорий Автономной Республики Крым и города Севастополь", - указано в сообщении.

Также в украинском МИД парад в Севастополе по случаю Дня военно-морского флота РФ назвали "очередной иллюстрацией сознательных шагов России по эскалации напряженности в украинско-российских отношениях".

Кроме того, внешнеполитическое ведомство потребовало прекратить противоправные деяния против суверенитета и территориальной целостности Украины.

Как сообщал Корреспондент.net, Украина ожидает от Варшавы активного участия в международном дипломатическом процессе по реинтеграции Крыма.

Тем временем в России одобрили поправки закона О противодействии экстремистской деятельности, которыми отчуждение территории РФ приравнивается к экстремизму.

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