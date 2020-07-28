Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Киев осудил "парад" РФ в Севастополе

Комментариев: 2
Украинское внешнеполитическое ведомство направило в Россию ноту протеста из-за проведения военного парада в аннексированном Крыму.
Военный парад РФ в Севастополе
Военный парад РФ в Севастополе

МИД Украины расценил как очередное нарушение РФ норм международного права проведение 26 июля военного парада в Севастополе и направил соответствующую ноту протеста. Об этом говорится в комментарии ведомства, опубликованном в понедельник, 27 июля.

"Украина осуждает противоправную демонстрацию Российской Федерацией своей "военной мощи", а также действия по дальнейшей милитаризации временно оккупированных Российской Федерацией территорий Автономной Республики Крым и города Севастополь", - указано в сообщении.

Также в украинском МИД парад в Севастополе по случаю Дня военно-морского флота РФ назвали "очередной иллюстрацией сознательных шагов России по эскалации напряженности в украинско-российских отношениях".

Кроме того, внешнеполитическое ведомство потребовало прекратить противоправные деяния против суверенитета и территориальной целостности Украины.

Как сообщал Корреспондент.net, Украина ожидает от Варшавы активного участия в международном дипломатическом процессе по реинтеграции Крыма.

Тем временем в России одобрили поправки закона О противодействии экстремистской деятельности, которыми отчуждение территории РФ приравнивается к экстремизму.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Украина, Крым, МИД Украины, парад, РФ, нота протеста
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (2)
Отсортировать по дате Вниз
Vodavozz    28.07.2020, 00:31
Оценка:  -20
Vodavozz
А Турчинов,сдавший Крым,тоже это осудил?
Или снова ящик водки в морозилке остудил? :-)
DrFreeman    28.07.2020, 00:56
Оценка:  0
DrFreeman
Так да, это же турчинов виноват во всем)))) мене кажется, что вы (с маленькой буквы) болезный, мокшанская дрянь, которая каждую ночь дрочит на свою парализованную бабушку, изнасиловать боишься подойти, чтобы она одной рабочей рукой не взяла костыль и не передебала вас (с маленькой буквы) насмерть
Популярные теги
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь