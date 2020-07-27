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Киев намерен информировать ОБСЕ о каждом обстреле

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Международные партнеры также будут проинформированы Киевом о всех нарушениях режима прекращения огня на Донбассе, заявил представитель Украины в ТКГ.
Международное сообщество будет знать обо всех нарушениях перемирия на Донбассе
Международное сообщество будет знать обо всех нарушениях перемирия на Донбассе
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Обо всех обстрелах со стороны сепаратистов на Донбассе Украина будет информировать СММ ОБСЕ и международных партнеров. Об этом заявил представитель Украины в ТКГ, глава комитета Верховной Рады по вопросам правовой политики Андрей Костин в понедельник, 27 июля, в эфире Громадського радио.

"Вся эта информация (об обстрелах) собирается в такую "копилку" действий, нарушающих или пытающихся нарушить перемирие, чтобы на политическом уровне, путем переговоров держать ситуацию под контролем", - сообщил нардеп.

Он добавил, что единичные провокации, зафиксированы после начала перемирия, были и раньше, но сейчас их нужно проверять.

"Задача наша состоит в том, чтобы <...> верифицировать, или это просто провокация, цель которой услышать огонь и после этого начать разбираться, кто первым открыл огонь, или все же проверить, что это принципиальное решение вооруженных сил нашего противника", - подчеркнул Костин.

Также "слуга народа" отметил, что это перемирие отличается от предыдущих, поскольку для его достижения были приложены "значительные усилия" со стороны Украины и политических консультантов нормандской четверки.

Напомним, на Донбассе 27 июля начал действовать режим полного и всеобъемлющего прекращения огня, о котором договорились на заседании Трехсторонней контактной группы.

Однако уже в первый час перемирия сепаратисты обстреляли позиции украинских военных.

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Теги: ОБСЕ, ВСУ, ситуация на востоке Украины, Перемирие на Донбассе, переговоры в Минске, ООС
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Источник: korrespondent.net

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