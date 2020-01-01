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В Лисичанске вандалы осквернили памятник героям ВСУ

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В настоящее время правоохранители устанавливают лица злоумышленников. Им грозит до 5 лет тюремного заключения.
Вандалы осквернили мемориал героям ВСУ
Вандалы осквернили мемориал героям ВСУ
lug.gp.gov.ua

Прокуратура Луганской области завела уголовное дело по факту осквернения памятного мемориала, установленного в честь военнослужащих Вооруженных сил Украины, погибших при освобождении Лисичанска в 2014 году. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в понедельник, 27 июля.

Отмечается, что в ночь с 23 на 24 июля 2020 года неизвестные облили краской красного цвета памятный мемориал погибшим при освобождении Лисичанска в июле 2014 года военнослужащим ВСУ.

Полицией проводятся следственные действия, направленные на установление лиц, нарушивших закон.

Начато уголовное производство по факту осквернения памятного мемориала лицам, которые защищали независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины (ч.2 ст.297 УК). Злоумышленникам грозит до 5 лет лишения свободы.

Как сообщал Корреспондент.net, 27 июля президент Владимир Зеленский распорядился создать военно-гражданскую администрацию города Лисичанск.

Ранее в городе обнаружили бронированную машину, которую в 2014 году сепаратисты "ЛНР" использовали для дежурства на блокпостах.

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Теги: памятники и монументы, вандализм, Луганская область, мемориал, Лисичанск, ВСУ
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Источник: korrespondent.net

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