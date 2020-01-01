Главное 27 июля: Обстрелы в перемирие и коронавирусный прирост

Подборка основных событий вчерашнего дня.

Оккупанты трижды стреляли в первый день перемирия mil.in.ua/

В первый день перемирия сепаратисты на Донбассе нарушили режим тишины, в ВОЗ заявили об удвоении количества пациентов с COVID -19. Мы собрали самые важные новости минувших суток.

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Оккупанты игнорировали мирное соглашение

Несмотря на вступление в силу перемирия с 27 июля, в ООС велись обстрелы. Так, оккупанты трижды нарушили режим прекращения огня. При этом один из них был зафиксирован в первые же минуты перемирия. В то же время у президента Украины назвали прорывом договоренность с РФ.

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Эпидемия набрала оборотов

За последние два месяца в ВОЗ зарегистрировали резкое увеличение количества больных COVID -19. За этот период в мире стало в два раза больше пациентов с коронавирусной инфекцией. В связи с этим на этой неделе запланировано провести собрание комитета по чрезвычайным ситуациям.

Больше 65 тысяч украинцев заразилось коронавирусом

Количество больных COVID-19 в Украине к утру 27 июля составило 65 656. При этом 1 616 пациентов умерло и 36 122 побороли недуг. За последние сутки обнаружили 807 новых случаев заражения. Динамика заболеваемости увеличилась: 66,7 на 100 000 человек.

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Протесты на Банковой

Митинг под Офисом президента устроила партия "Европейская солидарность". Активисты связали перемирие с подготовкой к капитуляции Украины и выступили против.

Банковский иск против украинцев в Америке

На экс-владельцев "ПриватБанка" Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова подали в суд в США. Финучреждение требует вернуть 750 млн грн, которые, по его данным, были изъяты путем махинаций. Это второй иск против Коломойского в Штатах.

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Украина объединится с Польшей против СП-2

Министры иностранных дел Дмитрий Кулеба и Яцек Чапутович договорились вместе не допустить строительства российского газопровода Северный поток-2. По мнению глав украинского и польского МИДов, реализация этого проекта угрожает энергетической безопасности Европы.

Напомним, ранее мы писали, что соперница Лукашенко на выборах объяснила, чей Крым.

