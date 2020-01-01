Перемирие на Донбассе: Украинские позиции обстреляли трижды

Было зафиксировано нарушение режима прекращения огня.

В минувшие сутки, 27 июля, на востоке Украины начало действовать соглашение о перемирие с РФ. Однако в первые же минуты оккупанты нарушили режим тишины.

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Об этом сообщается в штабе ООС.

Впоследствии за день сепаратисты трижды открывали огонь по украинским позициям. Так, обстрелы велись близ Южного и Водяного. Там боевики применили гранатометы, стрелецкое оружие и крупнокалиберные пулеметы. А в районе Новомихайловки противники с помощью противотанковых гранатометов совершили минирование противопехотными минами ПОМ-2.

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Отмечается, что защитники не открывали огонь в ответ.

С начала текущих суток стрельб в зоне боевых действий и на участках разведения сил №№1-3 не зафиксировано. Потерь на украинской стороне за прошедшие сутки и утром нынешних нет.

В то же время, как отметил в Твиттере офицер ВСУ Сергей Нещадим, 27 июля был ранен один оккупант. Причина - неосторожное обращение с оружием.

Напомним, ранее мы писали, что на Банковой протестовали против капитуляции.

