По улицах Ровно бегает лошадь, запряженная в половину старого “Москвича”

Появилось уморительное видео.

На улицах Ровно появился странный и очень оригинальный транспорт: конь, запряженный в повозку, сделанную из половины корпуса старого советского автомобиля марки "Москвич".

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Ролик с проездом своеобразной телеги опубликовало Instagram-сообщество Rivne 1283.

На видеоролике видно, как упряжка неторопливо едет по дождливой улице Ровно. Вокруг нее находятся обычные участники дорожного движения - автомобилями. За рулем телеги сидит пожилой мужчина в кепке, а рядом с ним - женщина преклонных лет.

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Комментаторы позитивно оценили новость. Многие оставляют комментарии типа: “Зато не на евробляхах”, или “Форд мустанг эконом”.

Напомним, киевлянин в трусах заехал на коне в супермаркет. Мужчина решил купить пиво. Инцидент произошел на Виноградаре, свидетели записали происшествие на видео.