Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

По улицах Ровно бегает лошадь, запряженная в половину старого “Москвича”

Комментариев: 2
Появилось уморительное видео.
Необычная телега в Ровно
Необычная телега в Ровно
скрин

На улицах Ровно появился странный и очень оригинальный транспорт: конь, запряженный в повозку, сделанную из половины корпуса старого советского автомобиля марки "Москвич".

Читай также: Стихия оставила без света семь регионов Украины

Ролик с проездом своеобразной телеги опубликовало Instagram-сообщество Rivne 1283.

На видеоролике видно, как упряжка неторопливо едет по дождливой улице Ровно. Вокруг нее находятся обычные участники дорожного движения - автомобилями. За рулем телеги сидит пожилой мужчина в кепке, а рядом с ним - женщина преклонных лет. 

Читай также: Под Николаевом дети катались на телеге: 2-летняя девочка погибла

Комментаторы позитивно оценили новость. Многие оставляют комментарии типа: “Зато не на евробляхах”, или “Форд мустанг эконом”.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Актуальний віз😁 #rivne #рівне

Допис, поширений Rivne 1283 (@rivne_1283)

Напомним, киевлянин в трусах заехал на коне в супермаркет. Мужчина решил купить пиво. Инцидент произошел на Виноградаре, свидетели записали происшествие на видео.

Поделись:
Теги: Ровно, телега, курьез
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (2)
Отсортировать по дате Вниз
nwt1    28.07.2020, 10:15
Оценка:  -19
nwt1
половина старого “Москвича” - идеальное решение что б прикрыть голый незалежный зад.
alex-zol    28.07.2020, 10:01
Оценка:  -19
alex-zol
Все что нужно знать об Украине, в одном видео))))))))))))))))
Популярные теги
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь