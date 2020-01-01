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Взорвался в машине: На турбазе погиб 41-летний львовянин

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Мужчина находился внутри легковушки.
Взрыв произошел утром во вторник
Взрыв произошел утром во вторник
facebook.com/MVS.LVIV

Инцидент произошел в Мостисском районе на Львовщине. Там около 6 утра во вторник, 28 июля на базе отдыха взорвался автомобиль Mitsubishi Pajero.

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Об этом сообщила Нацполиция во Львовской области.

На место прибыли взрывотехники, кинологи и следователи. Выяснилось, что в момент взрыва в салоне находился 41-летний львовянин. Он погиб.

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Обстоятельства происшествия устанавливаются. Решается вопрос относительно правовой квалификации дела.

Как уточнили в сообществе “Варта 1” в соцсетях, трагедия произошла на турбазе “Княжеские озера”.

Напомним, ранее мы писали, что в Харькове погибли четверо коммунальщиков, включая женщину.

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Теги: база отдыха, Львовская область, машина, взрыв, авто, Погибший, Нацполиция
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