Крушение МАУ в Тегеране: в Украину едет делегация из Ирана

Появились детали резонансного дела.

29-30 июля в Украину прибудет официальная делегация из Ирана для переговоров о компенсации по делу сбитого в Тегеране самолета МАУ.

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Об этом на брифинге в Варшаве (Польша) сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает Обозреватель.

Министр отметил, что делегацию пригласила украинская сторона. Также Украина очень ценит, что иранские власти приняли предложение.

Мы пригласили иранскую делегацию в Киев и ценим, что они приняли приглашение. Они прибудут 29-30 июля, - сказал глава МИД.

Также Кулеба отметил, что на переговорах будет обсуждаться сумма денежных компенсаций семьям погибших в страшной авиакатастрофе.

Мы будем вести переговоры конструктивно, но с принципиальной позиции. Я абсолютно убежден, что, учитывая обстоятельства, как произошла эта трагедия, есть все основания просить Иран уплатить самую высокую компенсацию за то, что он сделал, - сказал Кулеба.

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Также глава МИД отметил, что Украина на консультациях будет представлять интересы всех стран, граждане которых погибли в авиакатастрофе, согласно подписанному ими меморандуму.

Напомним, известны первые детали расшифровки самописцев сбитого в Иране самолета МАУ. Представитель МИД рассказал, какой результат дала экспертиза.