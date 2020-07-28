Стали известны кандидаты на пост главы "Укрзализныци"

На должность руководителя государственного ж/д перевозчика претендуют 2 иностранца и 4 украинца.

У "Укрзализныци" будет новый руководитель facebook.com/pg/Ukrzaliznytsia/

Кабмин рассматривает возможность назначения нового главы “Укрзализныци“. На этот пост претендуют четыре украинца и два иностранца, информирует “Экономическая правда“.

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В частности, на должность главы украинского государственного ж/д перевозчика претендуют украинцы Петр Чернышев, Иван Юрик, Владимир Жмак, Александр Перцовский, а также поляк Якуб Карновски и болгарин Владимир Владимиров.

Петр Чернышев ранее возглавлял “Киевстар“. До этого он руководил украинским офисом компании Carlsberg.

Иван Юрик сейчас исполняет обязанности главы правления “Укрзализныци“. Ранее он был членом набсовета “Укрзализныци“, работал в Минфине и Офисе привлечения и поддержки инвестиций.

Владимир Жмак - член набсовета аэропорта “Борисполь“. Ранее он был первым заместителем председателя Одесской ОГА Саакашвили.

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Александр Перцовский сейчас является первым заместителем гендиректора “Укрпочты“.

Поляк Якуб Карновски руководил “Польской государственной железной дорогой“, а болгарин Владимир Владимиров - “Болгарской железной дорогой“.

Ранее Иван Юрик опроверг появившиеся в соцсетях слухи о возможном банкротстве “Укрзализныци“. Он сказал, что компания уже выходит из кризиса, вызванного пандемией коронавируса и карантином.