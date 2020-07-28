Срыв перемирия на Донбассе: В Раде прокомментировали ситуацию

Появилась официальная реакция властей.

Власти Украины активно следят за ситуацией на Донбассе, а также информируют о срыве перемирия экспертов СММ ОБСЕ и своих международных партнеров.

Об этом заявил представитель Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам ТКГ по урегулированию ситуации на Донбассе, председатель комитета Верховной Рады по вопросам правовой политики Андрей Костин, передает "Громадське радіо".

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Парламентарий отметил, что все факты нарушений со стороны российских оккупантов собираются в "копилку" действий, направленных на то, чтобы сделать невозможным режим тишины.

По словам Костина, сейчас необходимо отслеживать провокации боевиков и систематизировать информацию о них, чтобы на политическом уровне, путем переговоров держать ситуацию под контролем.

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Кроме того, парламентарий уверен - надежда о том, что очередное перемирие на Донбассе будет иным, чем предыдущие, базируется на том, что для этих договоренностей были приложены "значительные усилия" со стороны украинской делегации и политических консультантов "нормандской четверки".

Это происходило путем нескольких этапов переговоров, поэтому надежда все же на то, что это перемирие будет устойчивым, есть. То, что происходят такие единичные провокации, это происходило и раньше. Задача наша состоит в том, чтобы, как правильно заметил руководитель Операции Объединенных сил, верифицировать, или это просто провокация, цель которой услышать огонь и после этого начать разбираться, кто первым открыл огонь, или все же проверить, что это принципиальное решение вооруженных сил нашего противника, поэтому, я думаю, что мы можем доверять нашим военным и быть сдержанными, - сказал Костин.

Напомним, в минувшие сутки, 27 июля, на востоке Украины начало действовать соглашение о перемирие с РФ. Однако в первые же минуты оккупанты нарушили режим тишины.