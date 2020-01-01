Детские лагеря заработают с 1 августа, но не все

Примут детей только лагеря из регионов, отнесенных к "зеленой" и "желтой" зоне.

С 1 августа дети смогут поехать в оздоровительные лагеря brigantinacamp.com.ua

С 1 августа 2020 года в Украине заработают детские лагеря, но только в регионах, отнесенных к “зеленой“ и “желтой“ зоне. Об этом сегодня во время брифинга заявил глава МОЗ Украины Максим Степанов.

Читай также: За сутки коронавирусом заболели 30 детей и 75 медиков

В регионах, причисленных к “оранжевой“ и “красной“ зоне работа детских лагерей отдыха по-прежнему будет запрещена.

Нынешним летом оздоровительный отдых детей находится под угрозой полного срыва из-за пандемии коронавируса и карантина. Сейчас работа детских летних лагерей запрещена до 31 июля. Соответствующее постановление ранее принял Кабмин.

Читай также: В Украине коронавирусом болеет 4621 медик и 1725 детей

Медики опасаются, что в детских оздоровительных лагерях могут произойти вспышки заболевания COVID-19. Причина – там обычно отдыхают ребята из разных городов и областей.

Ранее Кабмин принял решение разделить всю территорию Украины на четыре зоны, в зависимости от распространения коронавируса. Самые опасные - “оранжевая“ и “красная“ зоны.