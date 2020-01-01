В Полтаве националисты “повесили” Зеленского и устроили молебен

“Повешение” было постановочным.

В понедельник, 27 июля, в Полтаве, под стенами Областной государственной администрации прошла акция против перемирия на Донбассе. Ее организаторами стали сторонники Петра Порошенко, “Свободы“ и местные активисты ультраправого толка.

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Об этом сообщает городской сайт 0532.ua.

Отмечается, что один из участников акции протеста принес на импровизированной удочке картонную фигуру президента Украины Владимира Зеленского, подвешенную за шею.

Свой “перформанс” активист по имени Виталий объяснил журналистам неоднозначно и лаконично.

Фото из места событий 0532.ua.

Это - вырезанный кадр из кинофильма “Слуга народа“. Люди ждали от киногероя, что он будет президентом, а он оказался ничтожеством. Почему решил его повесить? Чтобы поддержать! Я его таким образом поддерживаю! - сказал активист.

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К слову, протест длился около часа. По окончанию священники провели молебен за украинскую армию.

Напомним, Порошенко с семьей улетел в Турции на чартере за 15 тыс долларов. Появились детали поездки Порошенко.