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После новостей об отдыхе в Турции Порошенко задекларировал почти 1,2 млн расходов

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После информации об отдыхе в Турции, Порошенко обновил декларацию.
Петр Порошенко
Петр Порошенко
УНИАН

После того, как в СМИ появилась информация о том, что пятый президент Украины, лидер “Европейской солидарности” вместе с семьей на чартерном рейсе отправился на отдых в Турцию, в его декларации появилась круглая сумма.

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Об этом сказано на сайте НАПК.

Отмечается, что Порошенко задекларировал почти 1,2 млн грн расходов. Отмечается, что 530 095 грн Петр Порошенко потратил на оплату транспортных услуг, еще 650 043 грн. обменял на валюту.

Декларация Порошенко
Декларация Порошенко
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Напомним, ранее сообщалось, что Порошенко с семьей улетел в Турции на чартере за 15 тыс долларов. СМИ писали, что самолет Learjet 60 с бортовым номером T7-ISH) вылетел из аэропорта “Жуляны” в понедельник, 27 июля, в 13:42. Лайнер приземлился в Бодруме ориентировочно в 16:00. 

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Теги: Порошенко, декларация
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