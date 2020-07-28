Договор на эвакуацию танкера Delfi подпишут до конца августа - Криклий

Рассматриваются два варианта эвакуации танкера, перевернувшегося у берегов Одессы.

Администрация морских портов Украины до конца августа 2020 года заключит договор с компанией, которая займется подъемом и эвакуацией танкера Delfi, затонувшего возле Одессы. Об этом рассказал министр инфраструктуры Владислав Криклий.

Читай также: В Одессе не смогли поднять танкер Delfi

По словам Криклия, судно можно поднять или разрезать на две части. Но разрезание на части – это мера, к которой прибегнут только в крайнем случае.

Сейчас АМПУ уже получила одно предложение на эвакуацию танкера от турецкой компании. Его суть как раз и заключается в разрезании Delfi на две части. При этом турецкая компания оценила стоимость работ в 1 млн. долларов плюс дополнительные расходы.

Читай также: В Одессе заявили об очередной утечке топлива с танкера Delfi

АМПУ ждет другие предложения. В тендере говорится, что на эвакуацию танкера выделено 24,8 млн. грн.

Напомним, что танкер Delfi перевернулся у берегов Одессы в ноябре 2019 года. С тех пор его три раза пытались поднять – неудачно. Из танкера постоянно вытекают нефтепродукты, которые загрязняют море и пляж.