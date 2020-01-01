Ждет подписи: Закон об азартных играх уже у президента Украины
Закон о легализации игорного бизнеса накануне заверил спикер ВР Дмитрий Разумков. Во вторник, 28 июля, он был передан на подпись гаранту.
Читай также: Нардеп о законе об игорном бизнесе: “Продадим собаку и сыграем”
Соответствующая информация опубликована на сайте Верховной Рады.
Как известно, закон о госрегулировании организации азартных игр был принят 14 июля.
Читай также: Экс-нардеп рассказал, чего ожидать от легализации игорного бизнеса
В нем обозначили правила размещения казино, проведения лотерей, прописали ограничения и санкции за нарушения. В частности, там отмечено, что организаторов игр без лицензии ждет уголовное наказание.
Добавим, что некоторые нардепы пытались отменить результаты голосования за законопроект, в итоге документ удалось разблокировать.
Напомним, ранее мы писали, что украинцы назвали два самых непопулярных решения Рады.