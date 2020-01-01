Ждет подписи: Закон об азартных играх уже у президента Украины

Законопроект передали Владимиру Зеленскому.

Закон о легализации игорного бизнеса накануне заверил спикер ВР Дмитрий Разумков. Во вторник, 28 июля, он был передан на подпись гаранту.

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Соответствующая информация опубликована на сайте Верховной Рады.

Как известно, закон о госрегулировании организации азартных игр был принят 14 июля.

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В нем обозначили правила размещения казино, проведения лотерей, прописали ограничения и санкции за нарушения. В частности, там отмечено, что организаторов игр без лицензии ждет уголовное наказание.

Добавим, что некоторые нардепы пытались отменить результаты голосования за законопроект, в итоге документ удалось разблокировать.

Напомним, ранее мы писали, что украинцы назвали два самых непопулярных решения Рады.

