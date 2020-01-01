Трех харьковчанок пограничники спасли от сексуальной эксплуатации.

Россиянин пытался вывезти в РФ "живой товар": Его задержали на границе

Россиянин пытался вывезти в РФ "живой товар": Его задержали на границе

На Харьковщине правоохранители разоблачили россиянина, который пытался переправить через границу трех женщин с целью сексуальной эксплуатации. Об этом сообщает пресс-служба полиции Харьковской области.

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Отмечается, что во вторник, 28 июля, полицейские из отдела расследований особо важных дел и преступлений, совершенных организованными группами и преступными организациями, совместно с пограничниками и представителями других правоохранительных структур задержали гражданина Российской Федерации при попытке незаконного перемещения через государственную границу трех жительниц Харькова. Женщин в возрасте от 24 до 37 лет иностранец намеревался в дальнейшем использовать с целью сексуальной эксплуатации.

Злоумышленника задержали на пограничном пункте “Гоптовка“, который расположен между Харьковом и российским Белгородом. Следственные действия проводились в ходе расследования уголовного производства, открытого по ч. 2 ст. 149 (торговля людьми) Уголовного кодекса Украины.

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Следователями решается вопрос о сообщении мужчине о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет. Досудебное расследование продолжается.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве преступники вербовали женщин для сексуальной эксплуатации в Турции. Злоумышленники успели отправить в Турцию трех украинок.