Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Россиянин пытался вывезти в РФ "живой товар": Его задержали на границе

Комментариев: 0
Трех харьковчанок пограничники спасли от сексуальной эксплуатации.
Россиянин пытался вывезти в РФ "живой товар": Его задержали на границе
© hk.npu.gov.ua
Фото 1/3
Россиянин пытался вывезти в РФ "живой товар": Его задержали на границе
Показать полный текст
Поделиться фотографией:
Реклама

На Харьковщине правоохранители разоблачили россиянина, который пытался переправить через границу трех женщин с целью сексуальной эксплуатации. Об этом сообщает пресс-служба полиции Харьковской области.

Читай также: Украинец в России попал на пять лет в рабство

Отмечается, что во вторник, 28 июля, полицейские из отдела расследований особо важных дел и преступлений, совершенных организованными группами и преступными организациями, совместно с пограничниками и представителями других правоохранительных структур задержали гражданина Российской Федерации при попытке незаконного перемещения через государственную границу трех жительниц Харькова. Женщин в возрасте от 24 до 37 лет иностранец намеревался в дальнейшем использовать с целью сексуальной эксплуатации.

Злоумышленника задержали на пограничном пункте “Гоптовка“, который расположен между Харьковом и российским Белгородом. Следственные действия проводились в ходе расследования уголовного производства, открытого по ч. 2 ст. 149 (торговля людьми) Уголовного кодекса Украины.

Читай также: В Тернополе двое студентов продавали девушек в бордели ОАЭ и Турции

Следователями решается вопрос о сообщении мужчине о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет. Досудебное расследование продолжается.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве преступники вербовали женщин для сексуальной эксплуатации в Турции. Злоумышленники успели отправить в Турцию трех украинок.

Поделись:
Теги: Харьков, Гоптовка, Россия, сексуальное рабство, ГПСУ
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь