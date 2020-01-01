На Закарпатье при пожаре пострадали отец с трехлетним сыном

Свидетели говорят, что ребенок играл со спичками и случайно поджог балкон.

Инцидент произошел в Ужгороде. Там, на ул. Легоцкого загорелась многоэтажка.

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Об этом сообщает ГСЧС.

Пожар начался на балконе трехкомнатной квартиры на первом этаже. Соседи увидели пламя и вызвали спасателей, те выехали на место.

Жильцы дома смогли сами потушить возгорание до приезда пожарных. В огне пострадало двое: мужчина и его трехлетний сын. Ребенок получил ожоги 2-й степени рук и грудной клетки. Отец спасал его из огненного плена и тоже травмировался.

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Потерпевших отвезли в больницу. Их жизни ничего не угрожает.

Причину пожара пока не установили. Очевидцы говорят, что видели, как накануне малыш играл со спичками на балконе.

Напомним, ранее мы писали, что Шабунин взял взаймы у тещи-пенсионерки, чтобы построить дом.