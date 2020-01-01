На Закарпатье при пожаре пострадали отец с трехлетним сыном
Инцидент произошел в Ужгороде. Там, на ул. Легоцкого загорелась многоэтажка.
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Об этом сообщает ГСЧС.
Пожар начался на балконе трехкомнатной квартиры на первом этаже. Соседи увидели пламя и вызвали спасателей, те выехали на место.
Жильцы дома смогли сами потушить возгорание до приезда пожарных. В огне пострадало двое: мужчина и его трехлетний сын. Ребенок получил ожоги 2-й степени рук и грудной клетки. Отец спасал его из огненного плена и тоже травмировался.
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Потерпевших отвезли в больницу. Их жизни ничего не угрожает.
Причину пожара пока не установили. Очевидцы говорят, что видели, как накануне малыш играл со спичками на балконе.
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