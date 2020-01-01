В Киеве воры обокрали квартиры прокурора и “слуги народа”: детали

Появились детали двух резонансных грабежей в столице.

В Киеве воры обокрали квартиры народного депутата от фракции “Слуга народа“ и прокурора Офиса генерального прокурора Украины.

Читай также: В Киеве задержали молодых людей, угнавших “маршрутку“

Об этом пишет Обозреватель, ссылаясь на собственный информированный источник.

По данным издания, в понедельник, 27 июля, народный депутат от СН Дмитрий Любота обнаружил, что за время его отсутствия в течение последних дней в квартиру вломились неизвестные.

Читай также: Полиция арестовала “смотрящего“ за городом на Киевщине

Нардеп заметил, что дверной замок был поврежден. Внутри арендуемой квартиры были разбросаны вещи. Пропала дорогая техника - ноутбук MacBook Pro, планшет iPad, а также велосипед Cannondale.

Дмитрия Люботу обокрали скрин

Кроме того, 26 июля из отпуска вернулся сотрудник Офиса генерального прокурора. Мужчина заметил, что в арендуемой его семьей однокомнатной квартире разбросаны вещи.

Следов взлома на замке не было, вор подобрал ключи и забрал небольшую сумму в долларах, а также несколько золотых украшений, - рассказал источник.

Есть информация, что ограбление произошло в многоэтажке неподалеку станции метро “Левобережная“.

Напомним, под Харьковом похитили мужчину и требовали выкуп. Злоумышленники задержаны.