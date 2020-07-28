В Украине гепатитом "С" заражены 1,3 млн. человек

Только 6,5% зараженных знают, что они болеют вирусным гепатитом "С".

Большинство украинцев не подозревают, что заражены гепатитом "С" hepatitisnewstoday.com

В Украине 1,3 млн. человек инфицированы гепатитом “С“, но почти все они об этом не знают. Об этом рассказал сегодня на брифинге глава МОЗ Максим Степанов.

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По словам Степанова, в украинских больницах зарегистрировано 87 269 человек с гепатитом “С“. Остальные украинцы, имеющие такое заболевание, об этом не знают.

Что же касается гепатита “В“, то только 9% больных в Украине знают о своем диагнозе.

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В 2019 году Кабмин выделил деньги на покупку лекарств для 9 600 человек с гепатитом “С“. Этих медицинских препаратов хватило для проведения полного курса лечения. В 2020 году за государственные средства пройдут курс лечения 49 700 человек с гепатитом “С“.

Между тем, в Украине по состоянию на утро 28 июля у 66 575 человек выявлен коронавирус. С начала пандемии 36 744 украинца выздоровели, а 1 629 украинцев умерли.