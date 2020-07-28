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В Украине сообщили о землетрясении: Кого трясло

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Подземные толчки ощущались на западе страны.
Наблюдалась активность в 2,5 балла
Наблюдалась активность в 2,5 балла
depositphotos.com

Колебания земной коры зафиксировали в Ивано-Франковской области. Там сила толчков достигла 2,5 балла по шкале Рихтера.

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Об этом сообщает официальный сайт Центра спецконтроля.

Природное явление зарегистрировали близ села Монастырчаны, что в часе езды от областного центра. Эпицентр землетрясения обнаружили на глубине 11 км.

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Уточняется, что толчки такой силы не грозят разрушениями. По предварительным расчетам, интенсивность колебаний оставалась даже ниже показателей, которые могут уловить люди.

Так что тряску могли ощутить только самые метеочувствительные украинцы.

Напомним, ранее мы писали, что землетрясение зафиксировали в Черновицкой области.

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Теги: землетрясение, Ивано-Франковская область, сейсмология, природное явление, Прикарпатье
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Комментариев (1)
igorevich777    28.07.2020, 12:59
Оценка:  0
igorevich777
Заголовок статьи писал школьник: В Украине сообщили о землетрясении: Кого трясло . Вот это уровень! Пздц
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