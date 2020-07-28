В Украине сообщили о землетрясении: Кого трясло

Подземные толчки ощущались на западе страны.

Колебания земной коры зафиксировали в Ивано-Франковской области. Там сила толчков достигла 2,5 балла по шкале Рихтера.

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Об этом сообщает официальный сайт Центра спецконтроля.

Природное явление зарегистрировали близ села Монастырчаны, что в часе езды от областного центра. Эпицентр землетрясения обнаружили на глубине 11 км.

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Уточняется, что толчки такой силы не грозят разрушениями. По предварительным расчетам, интенсивность колебаний оставалась даже ниже показателей, которые могут уловить люди.

Так что тряску могли ощутить только самые метеочувствительные украинцы.

Напомним, ранее мы писали, что землетрясение зафиксировали в Черновицкой области.