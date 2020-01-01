Прах убитого на Донбассе медика развеяли над Днепром в Украине и Беларуси

Такой была последняя воля медика.

Прах погибшего на Донбассе медика ВСУ Николая Илина был развеян над Днепром в Украине и в его родной Беларуси. Такой была последняя воля мужчины. Кроме того, часть праха отвезут в Эстонию, гражданином которой был Герой.

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Об этом пишет Радио Свобода.

Отмечается, что 24 июля прах Илина развеяли над Днепром в Украине, а 26 июля - в Могилеве, где мужчина жил с матерью до 2006 года. В родной Беларуси попрощаться с погибшим медиком пришли и его соратники по оппозиции.

Мать воина Радио Свобода

Отмечается, что Илин был участником оппозиционных молодежных организаций "Молодой фронт", "Зубар". После митинга 2006 года он уехал в Украину в надежде получить гражданство, но не смог этого сделать.

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Из Украины мужчина поехал в Эстонию. Там он изучал медицину, вернулся в Украину, чтоб спасать воинов, которые защищают территориальную целостность.

Я была очень горда, когда у меня был мальчик, и молилась за всех детей, которых ждут мамы. Но мой Николай оставил меня. Я не могу поверить, что у меня его больше нет, - сказала после молебна мать погибшего медика Ирина Михайловна.

Напомним, появилось видео расстрела медиков на Донбассе. Расстрел украинской эвакуационной группы по дороге к телу погибшего бойца не был случайным.