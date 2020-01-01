Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Прах убитого на Донбассе медика развеяли над Днепром в Украине и Беларуси

Комментариев: 0
Такой была последняя воля медика.
Прах погибшего медика развеяли над Днепром
Прах погибшего медика развеяли над Днепром
Радио Свобода

Прах погибшего на Донбассе медика ВСУ Николая Илина был развеян над Днепром в Украине и в его родной Беларуси. Такой была последняя воля мужчины. Кроме того, часть праха отвезут в Эстонию, гражданином которой был Герой.

Читай также: ДНК-экспертиза показала, кого на самом деле передали боевики

Об этом пишет Радио Свобода.

Отмечается, что 24 июля прах Илина развеяли над Днепром в Украине, а 26 июля - в Могилеве, где мужчина жил с матерью до 2006 года. В родной Беларуси попрощаться с погибшим медиком пришли и его соратники по оппозиции.

Мать воина
Мать воина
Радио Свобода

Отмечается, что Илин был участником оппозиционных молодежных организаций "Молодой фронт", "Зубар". После митинга 2006 года он уехал в Украину в надежде получить гражданство, но не смог этого сделать.

Родные простились с медиком
Родные простились с медиком
Радио Свобода

Читай также: Обстрел под Зайцево: идентифицирован еще один погибший

Из Украины мужчина поехал в Эстонию. Там он изучал медицину, вернулся в Украину, чтоб спасать воинов, которые защищают территориальную целостность.

Я была очень горда, когда у меня был мальчик, и молилась за всех детей, которых ждут мамы. Но мой Николай оставил меня. Я не могу поверить, что у меня его больше нет, - сказала после молебна мать погибшего медика Ирина Михайловна.

Напомним, появилось видео расстрела медиков на Донбассе. Расстрел украинской эвакуационной группы по дороге к телу погибшего бойца не был случайным.

Поделись:
Теги: Илин, война на Донбассе, воин, медики
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь