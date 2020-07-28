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Природный союз: Украина, Польша и Литва создали Люблинский треугольник

Комментариев: 5
В чем смысл новой международной организации, рассказал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
Кулеба назвал новое объединение "природным союзом"
Кулеба назвал новое объединение "природным союзом"
Дмитрий Кулеба/Фейсбук

Польша, Литва и Украина основали новый переговорный формат – “Люблинский треугольник“. Как рассказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, эта площадка станет важным элементом укрепления отношений Украины с центральной Европой, пишет “Европейская правда“.

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“Сегодня мы создаем “Люблинский треугольник“. Это формат, который станет важным элементом развития и укрепления центральной Европы, но также укрепления Украины, как полноправного члена европейской и евроатлантической семьи народов“, - сказал Кулеба в ходе совместной пресс-конференции глав МИД Украины, Польши и Литвы в Люблине во вторник.

По словам Кулебы, “Люблинский треугольник“ сосредоточится на углублении взаимодействия между тремя странами.

Мы также видим большую перспективу в том, чтобы “Люблинский треугольник“ стал инструментом ангажирования тех стран, которые нуждаются в более тесных контактах с Западом, общеевропейскими структурами. И мы с коллегами будем помогать нашим соседям, нашим друзьям более активно взаимодействовать в этой сфере, - пояснил министр.

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Кроме того, он заверил, что сотрудничество Украины, Польши, Литвы будет только расширяться, и не будет ограничиваться только вопросами обороны.

Мы будем говорить об экономике, торговле, инвестициях, инфраструктуре, туризме - о всем том, что способно еще теснее объединить наши страны, сделать центральную Европу еще сильнее, сделать Европу в целом еще сильнее в той большой борьбе, которая разворачивается в мире, - отметил глава МИД Украины.

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Он добавил также, что “нет ничего более природного в этой части Европы, чем союз трех народов: поляков, литовцев и украинцев“.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина и Польша объединятся против СП-2. Министры иностранных дел двух стран сошлись во мнении, что строительство российского газопровода Северный поток-2 угрожает энергетической безопасности Европы.

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Теги: Кулеба, Польша, МИД, Литва
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Комментариев (5)
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Frenki-zol    28.07.2020, 13:42
Оценка:  -21
Frenki-zol
как в порнухе, украина по середине)))))))))))))))
Бокер    28.07.2020, 13:17
Оценка:  +2
Бокер
Странновато как то.До Богдана Хмельницкого именно эти страны рвали Украину на части.Веками.И на что зелень этим союзом намекает? Что отдавать им собирается?
Woodbrother    28.07.2020, 13:07
Оценка:  -1
Woodbrother
Еще добавить Беларусь, и будет вновь воссоздано Великое Княжество Литовское.
tulchanin    28.07.2020, 13:12
Оценка:  -17
tulchanin
Главное "Liberum veto" не возвращать, иначе так же все закончится.
alex-zol    28.07.2020, 13:00
Оценка:  -18
alex-zol
куй, гавно и муравей!!!
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