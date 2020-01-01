В аварии с участием фуры и трактора на Ровенщине пострадал водитель

От удара транспортное средство выбросило в кювет.

ДТП произошло в Сарненском районе Ровенщины. Там близ села Чудель грузовик марки DAF врезался в трактор МТЗ-80.

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Об этом сообщает ГСЧС в Ровенской области.

От удара трактор вылетел в кювет и перевернулся. Управляющий им водитель получил травмы.

Его транспортное средство подняли с помощью спецтехники. Бригада медиков со спасателями уложила потерпевшего на носилки и увезла на скорой.

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Автомобилист, сидевший за рулем фуры, не пострадал. Его машина получила повреждения.

Причину аварии выясняет полиция. К спасательной операции привлекалось 7 бойцов ГСЧС и две единицы спецтехники.

Тракторист получил травмы rv.dsns.gov.ua

Водителя трактора увезли в больницу rv.dsns.gov.ua

Фура оказалась поврежденной rv.dsns.gov.ua

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