В винницкой областной больнице вспышка COVID-19

Среди зараженных - 14 пациентов.

В Винницкой областной больнице имени Николая Пирогова коронавирусом заразились 25 человек. Об этом информирует Сергей Борзов, глава Винницкой ОГА.

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По словам Борзова, из 25 человек, заразившихся COVID-19 в винницкой больнице, 14 – пациенты, а остальные – врачи и медработники.

На данный момент 88 медиков Винницкой области болеют коронавирусом. 347 медиков сумели побороть этот вирус. Большинство больных – медсестры. Заразившихся врачей и младшего медперсонала – меньше. Один медработник умер. Его семья, согласно законодательству, получит денежную компенсацию.

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В больнице Винницы сейчас все места для пациентов заняты, поэтому новых больных отвозят в Калиновскую больницу.

Отметим, что на прошлой неделе в Винницкой области разрешили ослабить карантин. МОЗ посчитало, что в этом регионе динамика заболеваемости COVID-19 соответствует норме.