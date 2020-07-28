Зеленский разрешил китайцам приезжать в Украину без виз

Граждане КНР смогут находиться в Украине до 30 дней, не оформляя визу.

Зеленский своим указом временно отменил визы для туристов из КНР president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ № 295/2020 “О временном введении безвизового режима для граждан Китайской Народной Республики, которые въезжают в Украину с туристической целью“. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

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Отмечается, что указ подписан с целью развития дружеских отношений между Украиной и КНР, а также для активизации двустороннего сотрудничества в сфере туризма.

Согласно документу, на период с 1 августа 2020 до 31 января 2021 вводится безвизовый режим въезда в Украину и транзитного проезда через территорию Украины для граждан Китайской Народной Республики, въезжающих с туристической целью, если срок их пребывания в Украине не превышает 30 дней в течение 180 дней.

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Кабинету Министров поручено принять меры, вытекающие из настоящего указа. Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Следует отметить, что гражданам Украины по-прежнему требуется виза для въезда в Китай.

Напомним, ранее сообщалось, что закон об азартных играх уже передан на подпись президенту Украины.