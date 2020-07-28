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Зеленский разрешил китайцам приезжать в Украину без виз

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Граждане КНР смогут находиться в Украине до 30 дней, не оформляя визу.
Зеленский своим указом временно отменил визы для туристов из КНР
Зеленский своим указом временно отменил визы для туристов из КНР
president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ № 295/2020 “О временном введении безвизового режима для граждан Китайской Народной Республики, которые въезжают в Украину с туристической целью“. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

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Отмечается, что указ подписан с целью развития дружеских отношений между Украиной и КНР, а также для активизации двустороннего сотрудничества в сфере туризма.

Согласно документу, на период с 1 августа 2020 до 31 января 2021 вводится безвизовый режим въезда в Украину и транзитного проезда через территорию Украины для граждан Китайской Народной Республики, въезжающих с туристической целью, если срок их пребывания в Украине не превышает 30 дней в течение 180 дней.

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Кабинету Министров поручено принять меры, вытекающие из настоящего указа. Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Следует отметить, что гражданам Украины по-прежнему требуется виза для въезда в Китай.

Напомним, ранее сообщалось, что закон об азартных играх уже передан на подпись президенту Украины.

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Теги: Зеленский, Китай, виза, указ, президент
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Комментариев (1)
ВосставшийИзБана    28.07.2020, 13:34
Оценка:  -1
ВосставшийИзБана
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