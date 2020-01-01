Кива об отсутствии столичной квартиры в декларации: “А у вас есть общий секс?”

Нардеп снова оскандалился.

Народный депутат Украины от ОПЗЖ Илья Кива заявил, что не задекларировал квартиру на улице Лютеранской в Киеве, потому, что он там не живет. По словам нардепа, в квартире проживает его подруга с которой у них "просто общий секс".

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Такую версию расхождения в декларации Кива объяснил в комментарии для программы Дениса Бигуса “Наші гроші”.

Так, журналисты выяснили, что квартира, которую Кива арендует в центре Киева на улице Лютеранской, имеет площадь около 100 кв. метров. Цена аренды такого жилья в этом районе составляет от $1500 в месяц. Однако в декларации Кивы эти расходы не указаны, что является правонарушением.

Там живет моя подруга, - объяснил Кива.

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Между тем, журналист подчеркнул, что в декларации нужно указывать и сожительницу, если с ней есть общий быт. На это Кива возразил и ответил, что у него нет быта с этой женщиной.

А у меня нет с ней общего быта. У меня с ней есть общий секс. Вот, вы поняли, да? Бывает и такое. А у вас бывает общий секс? - ответил нардеп.

Напомним, Кива предлагает переименовать проспект Бандеры в честь Джорджа Флойда. Депутат требует, чтобы премьер-министр Украины Денис Шмыгаль выделил материальную помощь в размере 10 миллионов долларов семье погибшего афроамериканца.