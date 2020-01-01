Мужчина в Закарпатье совершил самосожжение и умер в больнице

На самоубийство пошел мужчина 1972 года рождения.

Инцидент произошел в Хустском районе Закарпатской области. Там в Драгово свел счеты с жизнью 48-летний местный житель.

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Об этом сообщает региональное управление ГСЧС.

Уточняется, что мужчина поджег себя и был госпитализирован в районную лечебницу. Однако в больнице он скончался 28 июля с ожогами I-II степени тяжести 80% тела.

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Селянина пытались спасти.

На место выезжали две единицы техники из Хуста и пгт Вишково.

Напомним, ранее мы писали, что в Каховке отделение прокуратуры подожгли “коктейлем Молотова“.

