Кучма больше не возглавляет украинскую делегацию в ТКГ

Зеленский поблагодарил Кучму за работу, которая способствует достижению мира на Донбассе.

Леонид Кучма на заседании ТКГ в Минске facebook.com/darka.olifer

Леонид Кучма, второй украинский президент, решил уйти с поста руководителя украинской делегации в Трехсторонней контактной группе. Об этом информирует Офис президента.

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Сегодня, 28 июля, Владимир Зеленский встретился с Кучмой и выразил ему признательность за работу, которая способствует достижению мира на Донбассе. Действующий украинский президент отметил, что он всегда готов выслушать совет второго украинского президента.

Кучма в свою очередь подчеркнул, что благодаря усилиям украинской делегации достигнут целый ряд важных соглашений. Они помогут мирному урегулированию.

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Второй украинский президент два раза руководил украинской делегацией в группе по урегулированию ситуации на Донбассе. Во второй раз – с июня 2019 года.

Напомним, что в прошлом году Кучма потребовал полное прекращение огня и роспуск “ЛДНР“.