На одесские рынки попала польская курятина с сальмонеллой

Продавцов просят сообщить о наличии опасного товара.

Некачественное куриное мясо завезли из Польши в Одесскую область. В партии продукции обнаружили сальмонеллу.

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Об этом сообщает региональное управление Госпотребслужбы.

Поначалу в сеть попала информация, что опасными являются замороженные маринованные куриные стрипсы. Позже в ведомстве уточнили, что кишечную инфекцию выявили в курятине механического обваливания.

Производство: Polskamp S.A., PL 14170610 WE, Duchnów; хранение: Pago Sp. z o. o., PL 14321108 WE, Błonie.

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Госпотребслужба бьет тревогу, опасаясь, что мясо могло разойтись по рынкам и магазинам. Торговцев, которые взяли в оборот зараженную продукцию, просят отозваться, сообщив об опасном товаре.

Потребслужба просит торговцев сообщить о зараженной продукции facebook.com/consumer.odessa

Напомним, ранее мы писали, что жители Киевской области ели суши и подхватили кишечную инфекцию.

