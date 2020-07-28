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На одесские рынки попала польская курятина с сальмонеллой

Комментариев: 2
Продавцов просят сообщить о наличии опасного товара.
Партия курятины прибыла из Польши
Партия курятины прибыла из Польши
depositphotos.com/

Некачественное куриное мясо завезли из Польши в Одесскую область. В партии продукции обнаружили сальмонеллу.

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Об этом сообщает региональное управление Госпотребслужбы.

Поначалу в сеть попала информация, что опасными являются замороженные маринованные куриные стрипсы. Позже в ведомстве уточнили, что кишечную инфекцию выявили в курятине механического обваливания.

Производство: Polskamp S.A., PL 14170610 WE, Duchnów; хранение: Pago Sp. z o. o., PL 14321108 WE, Błonie.

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Госпотребслужба бьет тревогу, опасаясь, что мясо могло разойтись по рынкам и магазинам. Торговцев, которые взяли в оборот зараженную продукцию, просят отозваться, сообщив об опасном товаре.

Потребслужба просит торговцев сообщить о зараженной продукции
Потребслужба просит торговцев сообщить о зараженной продукции
facebook.com/consumer.odessa

Напомним, ранее мы писали, что жители Киевской области ели суши и подхватили кишечную инфекцию.

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Теги: мясо, курятина, Польша, товар, продукция, рынки, Одесская область, сальмонелла, кишечная инфекция, Госпотребслужба
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Комментариев (2)
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nwt1    28.07.2020, 13:59
Оценка:  -21
nwt1
Значит на подходе и Литовская курятина с сальмонеллой, мы ж теперь в Союзе!
SergioS    28.07.2020, 15:04
Оценка:  0
SergioS
С кем вы там в союзе? От вас даже Беларусь шугается...
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