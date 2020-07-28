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ГБР не посягает на Томос – Соколов

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В рамках дела о "разжигании розни" вопрос правомерности получения Томоса не поднимается.
Александр Соколов, глава ГБР
Александр Соколов, глава ГБР
facebook.com/dbr.gov.ua/

Украинские правоохранители не расследуют вопросы, связанные с предоставлением украинской церкви Томоса. Об этом информирует “Украинская правда“ со ссылкой на руководителя ГБР Александра Соколова.

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По словам Соколова, у правоохранительных органов нет полномочий на вмешательство в то, как гражданин Украины будет реализовывать свое право на свободу вероисповедания. 

Глава ГБР подчеркнул, что в рамках дела о “разжигании розни“ вопрос правомерности получения Томоса не поднимается.

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Еще в 2019 году СБУ открыла дело, в котором фигурирует Петр Порошенко. По словам пятого украинского президента, его подозревают в “разжигании религиозной розни“ из-за получения Томоса украинской автокефальной церковью.

Ранее Порошенко назвал получение Томоса главным делом своей жизни. В свою очередь, в годовщину получения Украиной Томоса Митрополит Епифаний призвал украинцев к единству.

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Теги: ГБР, Соколов, Томос
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