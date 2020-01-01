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Несчастный случай на Луганщине: Погиб работник шахты

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Причины установят после экспертиз.
Шахтера подозревают в нарушении правил безопасности
Шахтера подозревают в нарушении правил безопасности
depositphotos.com

Инцидент произошел на шахте “Новодружеская” в Луганской области. Там рухнула бетонная плита кровли.

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Об этом информирует пресс-служба прокуратуры региона.

Сообщается, что в это время сотрудники проводили работы по уборке породы. Проходчик шахты получил травмы, не совместимые с жизнью, и скончался на месте.

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На угледобывающем предприятии проводят следственные мероприятия. Причины несчастного случая смогут назвать после судебных экспертиз.

Предварительно погибшему горняку вменяют нарушение правил во время работ с повышенной опасностью.

Напомним, ранее мы писали, что на Луганщине погиб шахтер из-за обвала.

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Теги: прокуратура, Луганская область, горняк, шахта, несчастный случай, шахтер, обвал
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