Несчастный случай на Луганщине: Погиб работник шахты
Причины установят после экспертиз.
Инцидент произошел на шахте “Новодружеская” в Луганской области. Там рухнула бетонная плита кровли.
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Об этом информирует пресс-служба прокуратуры региона.
Сообщается, что в это время сотрудники проводили работы по уборке породы. Проходчик шахты получил травмы, не совместимые с жизнью, и скончался на месте.
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На угледобывающем предприятии проводят следственные мероприятия. Причины несчастного случая смогут назвать после судебных экспертиз.
Предварительно погибшему горняку вменяют нарушение правил во время работ с повышенной опасностью.
Напомним, ранее мы писали, что на Луганщине погиб шахтер из-за обвала.