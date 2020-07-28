В Запорожье мужчина из-за ревности пытался застрелить соперника

Стрелявший – задержан, его оппонент – в больнице.

Полицейские задержали гражданина, который устроил стрельбу в Заводском районе Запорожья. Как сообщает пресс-служба областного управления полиции, поводом для перестрелки стал конфликт на почве ревности.

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“27 июля около 18 часов в Заводское отделение полиции Главного управления Национальной полиции в Запорожской области поступило сообщение от граждан о том, что на улице Диагональная в городе Запорожье, между двумя мужчинами происходит конфликт, кроме того, слышны звуки, похожие на выстрелы“, - рассказали в полиции.

По указанному адресу немедленно отправились следственно-оперативная группа, сотрудники сектора криминальной полиции, а также руководство Заводского отделения полиции.

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Во время первоочередных действий на месте происшествия установлено, что между местными жителями 1970 по 1997 годов рождения на почве ревности возник конфликт. В ходе ссоры старший из оппонентов достал пистолет, похожий на пистолет Макарова, и совершил несколько выстрелов в сторону младшего соперника. В результате последний с огнестрельным ранением ноги попал в городскую больницу. Злоумышленника до приезда сотрудников полиции удерживали граждане. Правоохранители задержали его в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Изъятый ​​с места происшествия пистолет, патроны и гильзы направлены на исследование в Запорожский Научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр.

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По данному факту возбуждено уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст.296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкцией статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.

В настоящее время решается вопрос сообщение задержанному о подозрении и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Продолжается досудебное расследование.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве неизвестный стрелял в иностранных студентов. Двое 20-летних парней получили огнестрельные ранения ног.