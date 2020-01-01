На Львовщине обнаружили контрабанды на 200 тысяч гривен

Незадекларированный груз пытались провезти жители Тернопольщины и Ивано-Франковщины.

Одного из нарушителей задержали в пункте пропуска “Шегини-Медика”. Там 30-летний уроженец Тернопольской области двигался в “зеленом коридоре” из Польши как пассажир авто.

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Об этом сообщили в Галицкой таможне.

Мужчина заявил, что у него нет товаров, которые необходимо задекларировать. Также он отметил, что не везет ничего из того, что облагается налогом, является запрещенным для ввоза или подлежит ограничениям.

Однако таможенники заподозрили у путешественника наличие товара в объемах, превышающих необлагаемую норму перемещения через границу. Автомобиль тщательно осмотрели и в багажном отсеке нашли 17 планшетов Apple iPad.

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Еще один контрабандист попался инспекторам в пункте пропуска “Рава-Русская-Гребенное”. Там поймали недобросовестного водителя микроавтобуса с Ивано-Франковской области. Мужчина так же, через “зеленый коридор”, пытался доставить больше тонны керамической плитки и резиновую гусеницу к трактору, весом свыше 100 кило.

В целом общую сумму груза обоих оценили в 200 тыс. грн. Товары изъяты. Судьбу нарушителей решит суд.

Планшеты пытались завезти из Польши facebook.com/GLcustomsUA/

Товары изъяли facebook.com/GLcustomsUA/

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